Is er een nieuwe paleisrevolutie op komst? 'Coucke wijst Vandenhaute op rechten en plichten en ziet zichzelf in deze rol bij Anderlecht'

Wouter Vandenhaute was afgelopen zondag (nog maar eens) de gebeten hond bij de fans van RSC Anderlecht. Ook Marc Coucke is niet doof voor het geschreeuw van de achterban. Maar een breuk met de voorzitter zit er niét in.

De fans van RSC Anderlecht - of toch een deel ervan - roepen al wekenlang om het ontslag van Wouter Vandenhaute. Afgelopen zondag werd de voorzitter van paars-wit nog belaagd door de eigen fans toen hij de Heizelsite verliet met zijn wagen. Het is een publiek geheim dat ook Marc Coucke het niet altijd eens is met de beslissingen van Vandenhaute. Ook de manier waarop sommige beslissingen héél snel worden teruggedraaid wordt niet altijd gesmaakt door de eigenaar. Moet Wouter Vandenhaute vrezen voor zijn ontslag bij RSC Anderlecht? Een voorbeeld: Coucke was géén voorstander om David Hubert op straat te zetten en te vervangen door Besnik Hasi. De flamboyante zakenman wou de weg van de stabiliteit bewandelen. Vandenhaute en Olivier Renard beslisten er anders over. Coucke is dan wel niet doof voor de klaagzang van de achterban. Toch hoeft Vandenhaute niet te vrezen voor zijn stoel. Coucke zou zelf opnieuw op de voorgrond moeten treden als hij Vandenhaute op straat zet. En in een (nieuwe) rol als voorzitter heeft Coucke géén zin. Niet even vriendelijk en hartelijk, maar rangen worden gesloten Bovendien is het niet simpel om Vandenhaute opzij te duwen. De voorzitter van Anderlecht is eveneens aandeelhouder. De Raad van Bestuur kan hem dus niet zomaar opzij schuiven. La Dernière Heure weet echter dat Coucke Vandenhaute wél heeft gewezen op zijn rechten én plichten als voorzitter van Anderlecht. Binnenskamers was het niet altijd even vriendelijk en hartelijk de voorbije dagen en weken. Al worden de rangen naar de buitenwereld wél gesloten.