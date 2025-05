Barcelona kwaad na uitschakeling door Inter en scheidsrechter is de gebeten hond: "Wat ik tegen hem zei, kan ik hier niet herhalen"

FC Barcelona heeft zich niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. In een intense terugwedstrijd tegen Inter leek het lang op een overwinning uit te draaien, maar in de slotseconden glipte alsnog uit handen.

De ontgoocheling was groot, en meteen na het laatste fluitsignaal klonken er scherpe woorden richting de scheidsrechter. Trainer Hansi Flick toonde zich eerst beheerst in zijn analyse. “Ik ben teleurgesteld over de uitschakeling, maar trots op mijn ploeg. Ze hebben alles gegeven.”

Toch sloeg de toon al snel om toen het over de leiding van de wedstrijd ging. “Elke fiftyfifty-beslissing was in het voordeel van Inter. Dat voelde onfair aan, en dat maakt me verdrietig.”

Barcelona had verschillende betwiste fases gezien: een vermeende handsbal van Acerbi, een fout op Yamal net buiten de zestien, en een mogelijke overtreding op Olmo bij de openingsgoal van Inter. Geen enkele tussenkomst van de VAR volgde. Flick, zichtbaar gefrustreerd: “Ik heb tegen de scheidsrechter gezegd wat ik ervan vond, maar dat kan ik hier niet herhalen.”

Ondanks de teleurstelling probeerde Flick zijn jonge ploeg moed in te spreken. “We zitten in een leerproces. Volgend seizoen willen we opnieuw meedoen voor de beker. Deze nederlaag zal ons niet breken.” Hij benadrukte ook dat de focus nu verschuift naar de komende Clasico.

Ook verdediger Eric Garcia haalde scherp uit na de wedstrijd. “Voetbal is wreed geweest voor ons, maar dit stadion ligt me niet. Het is al de derde keer dat het hier fout loopt. En we herinneren ons allemaal wat er vorige keer met de scheidsrechter gebeurde …”