'KRC Genk heeft doelman op het oog met heel indrukwekkende statistieken, maar zijn komst hangt af van Mike Penders'

KRC Genk wil Mike Penders graag langer zien blijven. Maar moest dit mislukken, heeft de club al wel een plan-B op het oog.

De toekomst van Mike Penders is nog heel onduidelijk. Afgelopen zomer kwam Chelsea hem voor 20 miljoen euro kopen bij KRC Genk, om hem nadien meteen uit te lenen aan de Limburgers.

Waar hij volgend jaar speelt blijft nog maar de vraag. Zal hij bij Chelsea de concurrentie al kunnen aangaan voor de plaats in doel? Genk wil hem in ieder geval nog een jaartje houden.

Maar als blauw-wit daar niet in slaagt, heeft het al wel een vervanger gevonden. Volgens Het Laatste Nieuws zou Genk zijn oog hebben laten vallen op Jonathan Fischer.

Het gaat om een Deen van 23 jaar oud die momenteel bij Fredrikstad speelt in Zweden. Zijn marktwaarde zou zo'n 2,5 miljoen euro bedragen.

Opvallend is dat Fischer in 40 wedstrijden bij Frederikstad maar liefst 20 keer de nul kon houden. Voor Genk blijft de prioriteit wel om Mike Penders langer te houden, al is dit iets om in de gaten te houden...