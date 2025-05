Staat Antwerp FC nu te koop of niét? We krijgen het duidelijke antwoord van één van de sleutelpionnen zelf

Antwerp FC wil de komende weken, maanden én jaren serieuze stappen zetten. Investeerders zijn welkom op De Bosuil. Al wil Sven Jaecques ook iets héél duidelijk maken over Paul Gheysens.

De bouw van de nieuwe Tribune 2 op De Bosuil wordt betaald met de centen van een externe investeerder. Meer zelfs: Antwerp FC wil in zee gaan met investeerders om de continuïteit van de The Great Old aan de top van het Belgische voetbal te waarborgen.

Het nieuws komt voor Paul Gheysens op een ongelukkig moment. Ghelamco (het bedrijf van de eigenaar van Antwerp, nvdr.) zit in woelig vaarwater en dreigt zelfs overkop te gaan als er niet snel vers geld wordt gevonden.

Staat Antwerp FC te koop?

Dé vraag die we ons dan ook stellen: staat de oudste club van België te koop? "Dat is een moeilijke vraag", klinkt het bij Sven Jaecques in Het Nieuwsblad. "Maar ik denk het niet."

"Ik werk uiteraard enkel voor Antwerp en niet voor één van de andere bedrijven van Gheysens", gaat de CEO van Het Stamnummer Eén verder. "Maar ik weet wél dat hij zich niet snel uit zijn lood laat slaan."

Paul Gheysens staat open voor extern kapitaal, maar hij wil ook in de toekomst betrokken blijven bij Antwerp FC

"Gheysens is nog steeds enorm betrokken en geëngageerd bij Antwerp", besluit Jacques. "Het klopt wel dat een twee jaar geleden een nieuwe weg zijn ingeslagen. Onze voorzitter staat dan ook open voor extern kapitaal. Maar hij wil ook in de toekomst betrokken blijven."