Toptransfer voor Rode Duivel zit eraan te komen: Inter meldt zich al bij zijn entourage

Koni De Winter, de 22-jarige Belgische verdediger van Genoa, staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Zijn sterke prestaties in de Serie A hebben indruk gemaakt.

De Winter, die zowel centraal als op de rechterflank kan spelen, toont zich week na week als een stabiele kracht in de Italiaanse competitie. Genoa nam hem vorig jaar definitief over en plakte inmiddels een stevig prijskaartje op zijn hoofd.

Hoewel zijn contract nog loopt tot 2028, zou de club bereid zijn om hem te laten vertrekken bij een aantrekkelijk bod. Zijn marktwaarde ligt rond de 18 miljoen euro, maar Genoa mikt hoger.

Bij Inter Milan is de interesse het concreetst. Ze zien in De Winter een toekomstgerichte versterking voor hun defensie, zeker nu er bij hen enkele ervaren pionnen mogelijk vertrekken. Ook andere topclubs in Italië volgen hem nauwgezet.

Ook in de Premier League is zijn naam gevallen. Clubs als Tottenham en Manchester United zouden hem op de radar hebben. Zijn fysieke kracht, tactische discipline en ervaring in een topcompetitie maken hem aantrekkelijk voor ploegen die hun achterhoede willen versterken.

Bij de Rode Duivels heeft De Winter al enkele selecties op zijn naam staan, al moet hij zich nog bewijzen op dat niveau. Bondscoach Rudi Garcia ziet potentieel en geeft hem het vertrouwen om te groeien binnen de nationale ploeg.

De komende zomer zou wel eens een bepalend moment kunnen worden in zijn carrière. Bij Inter zal hij sowieso te maken krijgen met stevige concurrentie. De vraag is of hij zich daar al klaar voor voelt.