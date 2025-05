Werd Standard benadeeld tegen Charleroi? Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot komt met meer uitleg

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi werd gekenmerkt door enkele gespannen momenten. Hadden de Carolo's de wedstrijd met tien man moeten afmaken?

Tussen Sotiris Alexandropoulos en Daan Heymans liep het heet. De aanvaller van Charleroi pakte uit met een zeer stevige tackle op zijn tegenstander, die vervolgens reageerde. Had scheidsrechter Bert Put Heymans moeten van het veld moeten sturen? De fase werd besproken door Jonathan Lardot en Gilles De Bilde in Under Review.

"Ik denk dat Heymans de intentie had om de speler te raken en niet de bal. Is dit gerelateerd aan wat er tussen hen was gebeurd voor de wedstrijd? Er waren al discussies geweest, je weet hoe het allemaal werkt in dit soort wedstrijden, het is gespannen aan beide kanten", begon De Bilde.

De voormalige aanvaller vindt dat Charleroi de wedstrijd met tien man had moeten eindigen: "Je ziet aan de manier waarop hij eraan komt dat hij de speler wil en niet de bal. Daarom denk ik dat we hem meer dan geel hadden kunnen geven."

Jonathan Lardot is iets milder: "De context van de wedstrijd is ook belangrijk, je moet het aanvoelen. Als ik Daan Heymans zie aankomen, heb ik de indruk dat hij weet wat hij doet, hij zoekt de speler. Ik denk dat hij zijn ingreep mist en het contact blijft beperkt".

Daarom pleit hij niet voor een uitsluiting: "Op basis van het contact is het geel. Als we kijken naar de manier waarop hij aankomt, zijn houding, hadden we ook een rode kaart kunnen trekken. Vanuit theoretisch oogpunt is geel correct."

Dan is er nog de reactie van de tegenstander: "Sotiris gaat Heymans een schop geven. Had de scheidsrechter hem geen geel moeten geven?", vraagt ​​De Bilde zich af. De Belgische scheidsrechtersbaas antwoordt: "Dat kun je altijd doen, dat is zeker. We verwachten van scheidsrechters dat ze proactief zijn. Bert Put was dat in deze wedstrijd, hij probeerde de problemen op te lossen. Als we de zaken heel theoretisch bekijken, had hij daar inderdaad geel voor kunnen geven".