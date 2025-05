Standard blijft met lege handen achter tegen Charleroi en mag misschien boos zijn op de arbitrage

Zondagmiddag stond de Waalse derby op het programma in de Europe Play-offs. Opvallende bank bij Standard dat slechts zes reservespelers meenam. Bij Charleroi kwam Keita in de ploeg ten koste van Sow.

Standard hoopte om die vervloekte reeks van 25 (!) wedstrijden zonder winst in de Europe Play-offs te verbreken. Bij Charleroi was het belangrijk om de kloof met Westerlo opnieuw te vergroten.

Charleroi begon sterker aan de wedstrijd en zorgde voor een aantal kansjes. Telkens ging het via Jeremy Petris over de rechterflank. Nadien kwam Standard meer in de wedstrijd wat resulteerde tot meer evenwicht.

Het belangrijkste moment van de eerste helft was misschien wel de poging tot elleboogstoot van Petris. De vleugelverdediger van Charleroi haalt na een duel met Lawrence uit naar diens gezicht maar mist gelukkig het hoofd van Lawrence. Bert Put had Petris naar de kleedkamer kunnen of moeten sturen.

In de tweede helft kwam Charleroi na vijf minuten spelen op voorsprong. Guiagon kwam het strafschopgebied binnen en vond Heymans aan de tweede paal. Zijn poging raakte de paal waardoor het leer met een beetje geluk in de voeten van Stulic kwam die maar binnen te tikken had.

Leko probeerde nog met een dubbele wissel. Kansjes kwamen er nog via onder meer Bulat en Ayensa maar de gelijkmaker bleef uit. Zo eindigde de wedstrijd in 0-1 in het voordeel van Charleroi.

De voorsprong van Charleroi op Westerlo staat nu op vier punten. Standard staat maar liefst negen punten achter hun Waalse rivalen. De kans op Europees voetbal lijkt volledig verloren.