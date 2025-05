🎥 POLL: Werd Standard bestolen tegen Charleroi? Bert Put zag geen graten in elleboogstoot van Jeremy Petris

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard kon afgelopen speeldag opnieuw niet winnen in de Europe Play-offs. Charleroi bleek een maatje te groot voor de Rouches.

De Waalse derby eindigde afgelopen zondag op 0-1 in het voordeel van Charleroi. Een doelpunt van Nikola Stulic in de vijftigste minuut bezorgde de bezoekers de overwinning.

Ivan Leko besloot voor deze wedstrijd om slechts zes reservespelers mee te nemen, in plaats van de gebruikelijke negen. De reden hiervoor was de belangrijke wedstrijd van het beloftenteam SL 16 FC later op de dag.

Opvallende Petris

De opvallendste speler in de wedstrijd was Jeremy Petris. De vleugelverdediger speelde sterk en zorgde in het openingskwartier voor het meeste gevaar langs de kant van Charleroi.

Na twintig minuten beging Petris echter een domme trekfout, wat hem een gele kaart opleverde. Kort daarna zorgde hij opnieuw voor opwinding in Sclessin. Na een duel met Lawrence maakte de 27-jarige verdediger een duidelijke elleboogbeweging richting het hoofd van zijn tegenstander.

Scheidsrechter Bert Put besloot om de actie niet te bestraffen. Ayensa protesteerde even, maar het incident werd al snel vergeten. Verdiende Petris hier al snel zijn tweede geel? Oordeel zelf op het voorval.