Charleroi slaat op cruciaal moment toe en houdt Europese droom levend, maar sterkhouder wil het niet te licht opnemen

Charleroi boekte afgelopen zondag opnieuw een belangrijke overwinning in de Europe Play-Offs door Standard te verslaan. Na een teleurstellend seizoen (waar ze slechts 1 op 6 haalden tegen de Rouches), heeft Charleroi nu twee opeenvolgende overwinningen behaald.

“We hebben de laatste jaren moeilijk gehad tegen Standard, dus het doet echt plezier om hen nu twee keer op rij te verslaan, vooral op zo’n belangrijk moment, met de andere resultaten in het achterhoofd. We hebben nu vier punten voorsprong, maar het voelt vooral goed om van hen te winnen", reageerde Daan Heymans na afloop.

Charleroi begon goed aan de wedstrijd, maar zonder echte kansen in het eerste kwartier. Daarna kreeg Standard het moeilijker, hoewel Charleroi niet in paniek raakte. "Het eerste doelpunt was cruciaal, zoals ik altijd zeg. Het opent het spel en dat gebeurde in de tweede helft", aldus Heymans.

"We controleerden en hadden genoeg kansen om 0-2 en 0-3 te maken. Dat is nog steeds een punt om aan te werken, want tegen teams die veel doelpunten maken, moeten we het tweede doelpunt maken om te ontspannen."

Geen uitsupporters

Door een beslissing van de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, waren er geen Charleroi-supporters aanwezig in het stadion. Toch gingen de spelers van Rik de Mil naar het lege vak om hun fans symbolisch te begroeten na het laatste fluitsignaal.

"Zonder onze supporters was het geen echte Waalse clash, er ontbrak iets. Er is altijd rivaliteit. Natuurlijk kan het niet te negatief zijn, maar de liederen blijven leuk, het is een derby. Het is jammer dat ze er niet waren, maar ze hebben op tv gezien dat we ons werk hebben gedaan."

Met nog drie speeldagen te gaan, heeft Charleroi nu vier punten voorsprong op Westerlo en lijkt het goed op weg naar de overwinning in de Europe Play-Offs. “We hebben alles in eigen handen. Als we ons werk doen, kan er ons niets overkomen. Tijdens het seizoen hadden we het moeilijk tegen Mechelen, Westerlo, en we behaalden maar 1 op 9 tegen Leuven. Ook al zitten we in een goede flow, we zullen deze laatste wedstrijden niet licht opnemen", besluit Daan Heymans.