Protest van fans baat niet, Standard glijdt verder weg en moet groot contrast met rivaal doorslikken: "We bakken er niets van"

Het wordt steeds triestiger om de situatie bij Standard te aanschouwen. De fans hebben er zo stilaan genoeg van. Terwijl op Sclessin amper positieve geluiden te rapen vallen, lijkt rivaal Charleroi op de eindzege in de Europe Play-offs af te stevenen.

Een verschil van dag en nacht dus. Door de bekerfinale zou u het haast vergeten, maar er heeft vandaag wel degelijk een Waalse derby plaatsgevonden. Deze ging door onder hoogspanning, want bij Standard vond er een supportersmanifestatie plaats tegen de verkoop van de club. De fans vrezen dat er geen goede oplossing uit de bus zal komen.

Je zou denken dat zo'n sfeer de spelers wel op scherp zou zetten. Wie daarop hoopte, kwam bedrogen uit. "Het is frustrerend. We kunnen er niets op aanmerken", zegt Matthieu Epolo aan de RTBF. "We bakken er niets van op het veld en hebben nog altijd niet gewonnen in deze play-offs." En zeggen dat Standard op een gegeven moment als kandidaat voor de Champions' Play-offs werd gezien.

Leko blijft zijn spelers aanvuren

Het lijkt erop dat Standard in de reguliere competitie al op de tippen van zijn tenen liep om uit de problemen te blijven. Nochtans vuurt coach Ivan Leko zijn spelers aan om ook in de play-offs succes te boeken. "Hij heeft ons tijdens de pauze aangemoedigd. Het ging daarna iets beter, maar je mag dan niet zo'n doelpunt incasseren. We probeerden nog te scoren, maar het lukte niet."

Zo verloor Standard met het kleinste verschil van Charleroi. Scoren blijft o zo moeilijk. "Op training lukt het wel. De aanvallers doen hun best. Ik kan vanuit mijn doel alleen maar mijn werk doen en hopen op een overwinning." Standard speelt de laatste drie matchen van het seizoen tegen KV Mechelen, Dender en Westerlo enkel voor de eer.

Standard-doelman komt woorden tekort

"Het is zwaar, maar we moeten blijven werken. Ik heb er geen woorden voor. Op een dag zal het keren. Ik ga zelf gewoon de ploeg helpen door zoveel mogelijk ballen te stoppen in de laatste drie matchen", besluit de 20-jarige doelman.