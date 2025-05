Standard-middenvelder doet heel pijnlijke vaststelling na nieuwe nederlaag

"Er ontbreekt persoonlijkheid in het laatste derde van het veld": de vaststelling van Sotiris Alexandropoulos na de Waalse clash is duidelijk. De Rouches moeten meer verantwoordelijkheid nemen.

De afgelopen twee weken heeft Sotiris Alexandropoulos zijn plaats in de basiself van Ivan Leko heroverd. De Griek kon er niet mee voor zorgen dat de Rouches hun eerste overwinning in de Europese Play-offs behaalden en kwam met frustratie bij ons praten.

"Het resultaat is zeer teleurstellend. We hadden één taak, de wedstrijd winnen en dat hebben we niet kunnen doen. Het was moeilijk om de 0-1 achterstand weg te werken. Ik denk dat iedereen zijn grenzen heeft verlegd, maar dat was niet genoeg offensief. Het gaat niet alleen om toewijding, maar ook om verantwoordelijkheden en individuele prestaties die ontbraken."

Dit Standard mist persoonlijkheid

"Soms slagen we erin om vijf of zes passes in hun strafschopgebied te geven, maar dan hebben we een speler nodig die met een goed schot kan besluiten. Voor mij is het niet de schuld van één persoon, maar moet iedereen meer verantwoordelijkheid nemen in het laatste derde om iets te creëren. In deze wedstrijden is er persoonlijkheid nodig in het strafschopgebied om te scoren en te winnen. We moeten meer risico's nemen en niet wachten tot we met 0-1 achterstaan om dat te doen."

Met deze nieuwe nederlaag kan Standard de Europe Play-offs niet meer winnen en zal het de laatste drie wedstrijden met slechts één doel spelen: eindelijk een overwinning behalen, om een deel van zijn eer te redden.

Alles wat we willen is deze reeks doorbreken"

"Het was een moeilijk seizoen, de race naar Europa begon meteen al slecht. Er zijn veel jonge spelers die hun eerste seizoen spelen, het is niet gemakkelijk voor hen om zo de professionele wereld binnen te komen. We hebben nu de kans om deze reeks te doorbreken, dat is alles wat we willen doen."

Na de wedstrijd werden de troepen van Ivan Leko niet meteen met open armen verwelkomd door de fans tijdens de ereronde. Een reactie die Sotiris Alexandropoulos begrijpt, maar die volgens hem de jonge spelers niet echt helpt.

Voor de jongeren is dit geen beste ontvangst in de professionele wereld"

"Een club als Standard kan deze situatie niet accepteren, dat begrijpen we. Zoals ik al zei, er zijn veel jonge spelers uit de academia, zeven vandaag, en dit is geen beste ontvangst in de professionele wereld."

"Met mijn korte ervaring in de professionele wereld weet ik dat fans altijd achter het team staan als de resultaten goed zijn, zoals ze dit seizoen hebben laten zien, maar het kan ook zo gaan. Aan onze kant moeten we samenwerken om die overwinning binnen te halen."