KV Mechelen straft offensieve onmondigheid OHL af en doet haasje-over, Rik De Mil zal ook tevreden zijn

De mogelijkheid om Charleroi bij te benen aan de kop van de Europe Play-offs is voor OHL een gemiste kans geworden. Leuven toonde te lang een gebrek aan lef en diepgang. KV Mechelen strafte het af en klimt naar de derde plek in de Europe Play-offs.

Hoewel zijn ploeg op de vorige speeldag slechts één tegentreffer incasseerde, wisselde Coleman zijn volledige achterlinie. Het was alleszins belangrijk om niets weg te geven, want OHL kon met een zege voorlopig naast Charleroi komen. De Leuvenaars hadden aanvankelijk ook iets meer balbezit, maar dan moet je er ook wel iets mee doen en een minder afwachtende houding aannemen.

Na verloop van tijd had ook Mechelen door dat OHL te voorzichtig acteerde. De bezoekers dreigden via hun wingbacks en namen de laatste twintig minuten van de eerste helft voor hun rekening. Ei zo na konden ze ook rekenen op medewerking van Schrijvers, die een voorzet van Belghali tegen de eigen dwarsligger trapte. Banzuzi stuitte bij een zeldzame Leuvense tegenstoot op De Wolf.

Schoofs toont de weg met strafschopdoelpunt

De slotminuut van de eerste periode had ook nog wat te bieden. Osifo beging handspel op de voorzet van Belghali. Schoofs trapte de penalty rechtdoor en stuurde zijn ploeg met een voorsprong naar de kleedkamers (0-1). Dat deed de twijfels bij Leuven en het vertrouwen bij Mechelen alleen maar toenemen. De thuisploeg kreeg maar geen behoorlijke aanval in elkaar geknutseld.

Bij Malinwa bleven de wingbacks de dienst uitmaken, met na rust vooral dreiging langs de andere kant via Marsa. De Spanjaard trapte ook een haarfijne voorzet naar Lauberbach, die aan de tweede paal niet meer kon missen. De Duitser stond ook wel buitenspel: zijn kopbaldoelpunt ging dus niet door. KVM had tegen een zwak OHL de ruimte om het af te maken maar deed dat niet meteen. Het publiek kreeg zo wel een spannend slot.

De Mil en Charleroi blijven op kop

De invallers drukten bij OHL wel hun stempel, want ineens was er wel diepgang. Storm voelde dat dit het moment was om met een overhoekse knal de 0-2 te maken. OHL spaarde het beste voor op het einde. Balikwisha kon De Wolf niet passeren maar Pletinckx maakte wel de 1-2. KVM bibberde zo toch nog maar trok de zege over de streep. Het Charleroi van Rik De Mil blijft sowieso op kop dit weekend.