Rob Schoofs zegt waar het op staat en of KV Mechelen nu voor Fred Vanderbiest speelt: "Dat zou niet mogen gebeuren"

Rob Schoofs heeft KV Mechelen nog eens naar een zege kunnen leiden. Of er nu voor Vanderbiest gespeeld wordt, is een interessante vraag onder de gegeven omstandigheden.

Schoofs vond Mechelen in Leuven een prima partij spelen maar te lang wachten om het te beslissen. "Dat zijn matchen die je moet afmaken, zodat je niet op het einde met die stress zit. Vorige week was het in Westerlo hetzelfde en krijgen we het deksel op de neus. Het is jammer dat we de laatste tijd niet efficiënt genoeg zijn. Als je niet efficiënt bent, win je niet."

Het gevaar komt van verschillende spelers, dat is positief. Dat doelgevaar moet dan wel omgezet worden in voldoende doelpunten. Schoofs hoopt toch nog om dicht bij de eindzege in de Europe Play-offs te komen. "We zullen alles nog moeten winnen. Dat zal sowieso moeilijk zijn, zeker als je ons de laatste weken bezig zag. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om tot het einde mee te doen, maar we moeten het doen op het veld."

KV Mechelen zondigt tegen buitenspelregel

Op sommige momenten deed KV zich in Leuven echt tekort op aanvallend vlak. "In de tweede helft liepen we drie-vier keer buitenspel, terwijl er niemand in de buurt liep. Dat zou niet mogen gebeuren. Dat zijn dingen die ze bij de jeugd leren. Wij lopen vier-vijf keer na mekaar buitenspel, zonder dat er een tegenstander in de buurt is. Dat zijn belangrijke momenten die je zomaar opgeeft."

Het is nog onzeker of Vanderbiest T1 blijft. Er zou dus gesteld kunnen worden dat de spelers zijn lot in handen hebben met de prestaties die ze nu leveren. "Fred zet de ploeg en doet het goed. We werken goed op training. Het is niet dat wij per se voor Fred spelen, maar hij laat ons goed en vrij voetballen. Fred doet het heel goed. Voor hem, onszelf en de ploeg willen we zo hoog mogelijk eindigen."

Malinwa kon makkelijk hoger staan

Dat betekent: zoals in Leuven de volle buit pakken en geen punten verspelen. "We hadden al heel wat punten meer kunnen hebben in de play-offs. Het was goed mogelijk om hoger te staan."