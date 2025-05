Birger Verstraete geeft ploegmaats stevige waarschuwing en zet coach Chris Coleman deels uit de wind bij OH Leuven

Bij OH Leuven zijn ze bevreesd voor een seizoenseinde in mineur. Birger Verstraete vindt niet dat hiervoor al te kritisch naar de coach gekeken moet worden.

OHL had zaterdag druk kunnen zetten op leider Charleroi, maar is in plaats hiervan naar een vierde plaats getuimeld. Birger Verstraete had geen moeite om toe te geven dat Leuven de mindere was van zijn ex-ploeg KV Mechelen. De defensieve middenvelder waarschuwt om nog voldoende vechtlust aan de dag te leggen in de laatste matchen van het seizoen.

Na de resultaten van dit weekend moeten ze zich in Leuven weinig illusies maken. "Het wordt moeilijk om de eindzege te behalen in de Europe Play-offs", beseft Verstraete, die wel geen OHL wil zien dat de armen laat zakken. "In een seizoen met ups en downs wil je niet in de laatste drie matchen het gevoel hebben dat je het laat hangen. Dat is het ook niet waard."

Coleman roteert vaak bij OHL

OHL-trainer Chris Coleman baarde zaterdagavond opzien door met een volledig andere verdediging uit te pakken. "Het wisselen van de volledige achterlinie is natuurlijk niet de reden waarom we zo weinig gecreëerd hebben. Het is wel zo dat we heel vaak roteren. We spelen in de play-offs steeds met een andere ploeg", merkt Verstraete op.

In de Europe Play-offs komt het uiteraard wel vaker voor dat ploegen aan verschillende spelers kansen bieden om zich in de kijker te spelen. "Dat is iets waar de coach voor gekozen heeft. De jongens die verdienen om te spelen doen dat ook." Op zich is het roteren dus niet iets waar Verstraete zich aan stoort of waar hij van vindt dat het niet door de beugel kan.

Verstraete duidelijk over prestatie tegen Mechelen

Hij wil de nederlaag tegen KV Mechelen daar dus ook niet aan wijten. "Ik denk niet per se dat dat iets met onze prestatie te maken heeft."