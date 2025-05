Zo kan het ook: prachtig verzoenend moment! Vanderbiest zet één en ander recht voor vriend Coleman: "Ontgoocheld dat het zo in de krant stond"

Chris Coleman deed met OHL dit weekend sportief een slechte zaak, maar heeft als persoon in het trainerswereldje wel punten gescoord. Toch bij zijn collega Fred Vanderbiest.

Een opvallend moment zaterdag: de persconferentie na OHL - KVM was eigenlijk voorbij, maar Fred Vanderbiest wou nog wat zeggen en haalde zijn beste Engels boven. Na het vorige onderlinge duel was in een krant verschenen dat Vanderbiest het systeem van Coleman oubollig noemde. Vanderbiest omschreef het als een niet-hedendaags systeem, waarmee hij bedoelde dat het een moeilijk te bespelen systeem is.

De coaches hebben het uitgepraat. "Na onze vorige wedstrijd was er een misverstand qua communicatie over het systeem van Leuven. Ik had het in de krant zien staan en heb dan onze press officer ingelicht, omdat ik het niet bedoelde zoals het in de krant stond. Ik apprecieer Chris enorm. Hij is een goede coach, een gentleman. Hij heeft mij gebeld en mij in dat telefoongesprek laten weten dat hij mij verstond."

Vanderbiest wil goed contact onderhouden

Vanderbiest bedankt Coleman hiervoor. Die opteerde om aan de telefoon alles uit te klaren. Beter zo dan bij een volgende ontmoeting tegen elkaar uit te vliegen. "Ik apprecieer dat hij dat zo heeft aangepakt, want dat is in het voetbal niet zo gemakkelijk. Ik heb een wat ander karakter dan Chris. Ik was ontgoocheld dat het zo in de krant stond, want ik wil altijd een goed contact onderhouden met andere coaches."

"Ik weet niet meer over voetbal dan Chris. Dé oplossing bestaat niet in het voetbal, anders zou je elke wedstrijd winnen. Dus bedankt om mij te bellen", richtte Vanderbiest zich rechtstreeks tot zijn collega. Coleman knikte en vond ook dat alles zo mooi afgehandeld was. "Geen probleem Fred, mijn vriend", aldus de trainer van OH Leuven.

Iedereen weer goede vrienden

Ook tussen Vanderbiest en de journalist in kwestie is het bijgelegd. Iedereen is dus weer goede vrienden. Eens een positief verhaal in het voetbal, in plaats van mensen die met elkaar in de clinch gaan.