Vanderbiest deelt na zege KV Mechelen erg opvallende complimenten uit en heeft uitdaging voor buitenwereld: "Dat mag iedereen uitzoeken"

Fred Vanderbiest biedt de media en de buitenwereld graag een uitdaging, als het kan. KV Mechelen boekte een deugddoende zege op het veld van OHL en deed dat met veel dynamiek en beweging in zijn aanvalsspel.

"We mogen trots zijn op onze prestatie", is Vanderbiest tevreden met de nipte overwinning aan Den Dreef. "We hebben een complete wedstrijd afgeleverd. In het begin stonden we heel goed in organisatie en prikten we op de momenten dat het kon. Na twintig minuten eisten we de bal op. Als we iets meer efficiënter zijn, konden we met een grotere voorsprong de rust in. Ook daarna acteerden we heel koelbloedig, heel matuur."

KV Mechelen had wel sneller de score kunnen verdubbelen. "We lopen twee-drie keer buitenspel, terwijl het niet nodig is. We hebben het middenveld van Leuven gedomineerd door eromheen te spelen en de wingbacks deden het heel goed. De centrale verdedigers waren goed in de opbouw en zo konden we situaties creëren waarbij we een man meer hadden. Het wedstrijdplan is heel goed uitgevoerd."

Tweede thuisnederlaag voor OHL

De nul houden lukte net niet. "Het was totaal niet nodig om nog een doelpunt weg te geven, dat is een werkpunt dat er doorheen het seizoen al is geweest. Het is al een paar keer minder goed afgelopen, maar we gaan positief blijven. Dat we een goede prestatie leverden, is het overheersende gevoel. Het is ook nog maar de tweede keer dat Leuven thuis verliest. Om hier te winnen is al een prestatie op zich.

De lof voor zijn wingbacks is meer dan terecht: Marsa en Belghali waren de uitblinkers. De complimenten voor de centrale verdedigers zijn opvallend, want die hadden het dit seizoen niet altijd even makkelijk. "Welsh had zes maanden geen competitie gespeeld toen hij bij ons kwam. Toon Raemaekers en Bas Van den Eynden zijn ook regelmatig out geweest. Dan zie je dat ze vandaag toch een bepaald niveau brengen."

Vanderbiest looft Van den Eynden

Vanderbiest pikt Van den Eynden, die met de club onderhandelt over een contractverlenging, er speciaal uit. "Als je ziet hoe Bas de taken die hij meekreeg heeft uitgevoerd... Wat nu juist zijn positie was - of hij als centrale verdediger of als middenvelder speelde - laat ik in het midden. Dat mag iedereen uitzoeken."