Einde seizoen? KV Mechelen zit plots met zorgen over Kiki Vanrafelghem en moet een héél belangrijke beslissing nemen

Krijgen we Kiki Vanrafelghem nog te zien dit seizoen? Het is hoost onzeker: bij KV Mechelen moeten ze een belangrijke beslissing nemen over het jonge talent.

Zaterdag was er geen spoor van de 21-jarige aanvaller op het wedstrijdblad. Ook zonder hem ging Mechelen met 1-2 winnen in Leuven. Na afloop van de partij werd Fred Vanderbiest gevraagd naar de situatie van Vanrafelghem. "Kiki heeft een een probleem aan de adductoren. Sinds begin deze week heeft hij daar een beetje last van."

Bij KV Mechelen zijn ze enorm op hun hoede, want het is niet de eerste keer dat Vanrafelghem hiermee geconfrronteerd wordt. "Hij is hiervoor tijdens een bepaalde periode bij Patro ook in behandeling geweest. Maandag is er een MRI voorzien. Hopelijk is daar niets ergs op te zien. We gaan sowieso met hem toewerken naar volgend seizoen."

Grote stap naar Jupiler Pro League

Bij Malinwa willen ze vooral niet dat de ontwikkeling van Vanrafgelhem gehypothekeerd wordt. "Als pubalgie chronisch wordt, dan zit hij volgend seizoen in de problemen. De stap naar het hoogste niveau was voor hem best wel groot. Vooral op fysiek vlak. In de minuten die hij gemaakt heeft, toonde hij wel dat hij iets in zijn mars heeft."

Vanderbiest vindt vooral dat de buitenwereld niet moet stilstaan bij de prestatie van Vanrafelghem thuis tegen Westerlo. "Hij had pech dat we in die match met tien vallen, waardoor hij alleen in de spits moest spelen. Hij is iemand die wel stappen aan het zetten is en daar krijgt hij nu de rekening voor gepresenteerd. Op fysiek vlak gaan we met hem heel zorgvuldig om."

MRI cruciaal voor Vanrafelghem

Dat klinkt alsof het einde seizoen is voor de jonge speler. "We gaan de MRI nog afwachten", wil Vanderbiest dat nog niet helemaal gezegd hebben. "Met buikspieren mag je geen risico's nemen."