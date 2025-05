OHL-trainer Chris Coleman verdedigt zich tegen kritiek: "Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor, maar dat is niet de enige reden"

Het was opvallend hoe weinig OHL er zaterdag van bakte, terwijl het mee aan de leiding kon komen in de Europe Play-offs. En dan worden de keuzes van de coach al eens in vraag gesteld.

Vooral het feit dat de wingbacks van KV Mechelen zich zo offensief konden uitleven, doet vraagtekens rijzen over de tactiek die Coleman hanteerde. "Soms kom je een structuur tegen die je pijn kan doen, maar het is te makkelijk om het daar op te steken. We hebben de laatste tijd veel kansen gecreëerd, dat was nu niet het geval. Onze verdediging stond te diep, de afstanden in onze ploeg waren te groot."

In elk geval kon Coleman niet met een positief verhaal aandraven. "Het was niet wat het moest zijn. We waren te passief. Al die dingen kwamen samen. Op het einde drukten we wat, maar het was too little too late. We wisten dat er na deze partij slechts drie matchen overbleven, dan moet je goed starten. Zij willen even graag winnen als wij. Dan moet je hun energie matchen en dat gebeurde niet."

Mechelen vaak eerst op de bal

Dat was volgens de Welshman het voornaamste probleem, niet zozeer het tactische plaatje. "Zij waren steeds eerst op de bal. Het is niet de eerste keer dat we tegen een 3-4-3 spelen. Je moet fysiek en mentaal goed zijn. Ik ga als coach natuurlijk analyseren in welke gebieden zij ons pijn hebben gedaan. Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor, maar dat is niet de enige reden voor de nederlaag."

Een verliezende trainer wordt uiteraard altijd met zijn keuzes geconfronteerd. "Ik heb er begrip voor als mensen zeggen dat we met een andere veldbezetting moesten starten. Alleen hebben we met deze veldbezetting van Standard gewonnen en lieten we goede dingen zien tegen Dender. Vooral de mentaliteit en energie moeten goed zitten. We hebben goede spelers, maar het was een beetje een offday."

Volledig andere achterlinie bij OHL

Naast de discussie over de formatie was het ook opvallend dat OHL aan de partij begon met een volledig andere achterlinie, in vergelijking met de vorige speeldag. Een gok die niet goed uitpakte.