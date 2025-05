Westerlo maakt het af in het slot blijft hopen op Europees voetbal

Strafschoppen, gemiste kansen en veel doelpunten. Westerlo tegen Dender was om de vingers van af te likken. Het was geen Champions League, maar wel genieten van het mooie van het Belgische voetbal. Kansen en strijd! In het slot ging Westerlo met de drie punten aan de haal.

Een zinderend eerste kwartier

Op papier was het misschien niet de meest interessante wedstrijd van de speeldag, maar de 22 op het veld maakt er alvast een spektakelstuk van. Dit vooral in het eerste kwartier van de wedstrijd. Dender kreeg al snel een strafschop nadat Rommens de bal op de arm kreeg. Het was nochtans duidelijk te zien dat hij zijn eigen gezicht beschermde, maar de VAR en scheidsrechter oordeelden anders. Bruny Nsimba zette zich achter de bal, maar schoot hoog over.

Nadien zorgde Westerlo voor het voetbal, maar Dender voor de kansen. Kvet en Nsimba kregen goede uitgespeelde kansen, maar vergaten het af te maken. Yow kreeg dit ook voor Westerlo, maar ook hij vergat om het af te maken.

Dender op voorsprong

Dender kreeg een aantal goede kansen terwijl Westerlo aan het domineren was. Zowel Nsimba als Kvet waren de gevaarlijkste spelers aan de zijde van Dender. Het kon dan ook niet anders dan dat het openingsdoelpunt in deze wedstrijd van Dender kwam.

Een prachtig uitgespeelde kans met een hoofdrol voor Hrncar en die bediende Kvet perfect. De aanvaller twijfelde niet en schoot de bal voorbij de doelman van Westerlo. Zo kwamen de bezoekers op voorsprong in een kansrijke wedstrijd.

Westerlo redt de meubelen

Ondanks dat Westerlo domineerde in de eerste helft moesten ze een hele tijd aankijken tegen een achterstand. Dit tot Sayyadmanesh naar doel trapte en de arm van Ruyssen raakte. Wederom ging de bal op de stip. Sayyadmanesh twijfelde niet en schoot zo zijn derde strafschop van het seizoen binnen.

Westerlo kwam zo op gelijke hoogte en dit was ook terecht na hun sterke eerste helft. Al kreeg Dender een aantal goede kansen die ze niet afmaakten.

Opnieuw een strafschop die zorgt voor het verschil

Nsimba bleef super bedrijvig vooraan bij Dender en dit loonde. Een goede loopactie van de spits en hij werd neergehaald door doelman Jungdal. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip.

Verrassend genoeg ontstond er discussie bij Dender. Dit tussen Nsimba en Scheidler. Deze laatste wou de strafschop nemen, maar Nsimba won het pleit. De aanvaller koos om de bal richting de rechterhoek van het doel te schieten en dit was de goede keuze. Zo kwamen de bezoekers om voorsprong.

Westerlo was baas en dit loonde tot tweemaal toe

De thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Frigan was zeer belangrijker voor de thuisploeg. De aanvaller zette constant druk op de verdediging van Dender en dit loonde. Hij worstelde zich door de defensie van Dender en schoot de bal staalhard in doel. Zo kwamen de Kemphanen terug op gelijke hoogte.

Haspolat ging gemakkelijker neer in het strafschopgebied en de bal ging op de stip. Yow was zeker van zijn zaak en nestelde de bal mooi in doel. Zo kwam de thuisploeg op voorsprong. Het stopte niet want in het slot maakte Sydorchuk de 4-2.

Zo komt Westerlo tot op één punt van Sporting Charleroi en maakt Timmy Simons nog steeds kans op Europees voetbal met zijn club.