Vincent Euvrard moet pijnlijke conclusie trekken nadat Dender alweer wedstrijd uit handen geeft

FCV Dender blijft worstelen in het slot van de wedstrijd. In Westerlo ging de ploeg van coach Vincent Euvrard opnieuw onderuit in het absolute slot. De pijnlijke nederlaag betekent meteen ook het einde van hun ambities in de Europe Play-offs.

Het scenario lijkt intussen pijnlijk vertrouwd voor FCV Dender. Geen enkel team slikte meer tegendoelpunten in het laatste kwartier van de wedstrijd, en ook tegen Westerlo brak hen dat zuur op.

Dender pakte uit met een aanvallende spelwijze en slaagde erin om geregeld gevaarlijk uit de hoek te komen. De counter liep vlot, de kansen kwamen er, maar het rendement bleef uit.

Vooraan keerde David Hrncar terug in de ploeg, ten koste van Dembo Sylla. “Hrncar is als rechterwingback vooral sterk in de offensieve sector. Defensief kan het vaak beter", verklaarde Euvrard in Het Nieuwsblad.

Voor Euvrard en zijn spelers is de uitschakeling in de Europe Play-offs een bittere pil. “Het was de bedoeling om dominant voetbal te brengen. Dat leverde ons ook een resem kansen op, maar helaas geen resultaat", besluit de coach.

Toch was er ook iets positiefs voor Dender. Kéres Masangu, die opnieuw in de basis mocht staan, liet af en toe goede dingen zien. Benieuwd of hij de komende wedstrijden het volle vertrouwen krijgt van Euvrard.