🎥 Aanvaller zorgt met wereldgoal voor ommekeer bij Westerlo en lijkt de Kempen na dit seizoen te verlaten: "Al sinds mijn zesde droom ik daarvan"

Westerlo en Dender maakten er vrijdagavond een knotsgekke wedstrijd van. De bezoekers uit Dender kwamen twee keer op voorsprong, maar moesten zich in de slotfase alsnog gewonnen geven. Matija Frigan was de grote uitblinker die de 2-2 op fantastische wijze binnenschoot.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Dender een eerste kans vanaf de stip, waarna nog drie strafschoppen zouden volgen. Westerlo leek af te stevenen op puntenverlies, maar toonde zich in het slot het meest efficiënt. De thuisploeg boog een 1-2 achterstand alsnog om in een overtuigende overwinning.

Na afloop reageerde Frigan in De Gazet van Antwerpen, een van de uitblinkers, met gemengde gevoelens na zijn prachtige gelijkmaker. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Deze zege is niet alleen mijn verdienste, maar die van het hele team.”

Dankzij de overwinning nadert Westerlo tot op één punt van leider Charleroi. Toch blijft het team voorzichtig over de doelstellingen. “Hoewel we dichter komen, spreken we liever niet te veel over onze ambities”, aldus Frigan.

Volgens seizoen nog bij Westerlo?

De Kroatische spits liet zich ook even uit over zijn eigen toekomst. “Ik ben erg tevreden bij Westerlo. Wat de toekomst brengt? We zien wel."

“Al sinds mijn zesde op school droomde ik van Duitsland. In het begin bij Westerlo sprak ik geen Engels en nu lukt het mij al aardig. Duits zal ook wel lukken", besluit de aanvaller, die een toekomst in Duitsland wel ziet zitten.