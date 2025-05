Timmy Simons glunderde en was kritisch voor de arbitrage na de levensbelangrijke overwinning van Westerlo

Westerlo boekte een levensbelangrijke overwinning tegen Dender in de strijd om Europees voetbal. De Kemphanen hadden het zeker niet gemakkelijk tegen een goed voetballend Dender, maar in het slot konden ze het toch over de streep trekken. Al was er wel wat te zeggen over de arbitrage en de VAR.

Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor Westerlo, maar in het slot konden ze het toch nog over de streep trekken. Westerlo maakt het af in het slot blijft hopen op Europees voetbal

Het kon dan ook niet anders of er stond een tevreden Timmy Simons nadien voor de microfoon van Sporza. Dit ondanks zijn frustratie bij de eerste strafschop die zijn ploeg tegen kreeg. “Na zo’n wedstrijd is het heel leuk om de jongens te zien genieten, want het was een pittige partij met goals die we niet hadden mogen tegenkrijgen, penalty’s al dan niet betwistbaar…", opende Simons tegenover de journalisten van Sporza. "We hebben vrank en vrij gespeeld, net als Dender, dan moet je zorgen dat je aan het einde van de rit aan de juiste kant eindigt.”

De mensen die de wedstrijd niet hebben gezien hadden ongelijk. Dit was absoluut geen verplichte wedstrijd voor de spelers van beide ploegen. Dit zag Timmy Simons ook. “Het was zeker geen eindeseizoenswedstrijd, helemaal niet. Dat zie je ook op training, die jongens gaan nog alle dagen volle gas en dan krijg je wedstrijden als deze. We gaan ons niet aanpassen omdat het play-off-wedstrijden zijn.”