Aanvaller leek even de held van Dender, maar zijn vroege misser blijft nazinderen: "Was zeer bepalend voor het eindresultaat"

Het was een avond met gemengde gevoelens voor Dender-spits Bruny Nsimba. Hij miste een vroege penalty, scoorde later alsnog vanaf de stip, maar zag zijn ploeg in de slotfase met 4-2 verliezen tegen Westerlo.

Dender begon sterk. Na amper twee minuten wees de scheidsrechter naar de stip na een lichte handsbal van Rommens. Nsimba mocht aanleggen, maar knalde de elfmeter over.

Hoewel het tempo na rust zakte en er weinig spektakel leek te komen, barstte de wedstrijd plots los. Na een tweede penalty voor Dender, opnieuw versierd door Nsimba, trapte die laatste dit keer wél raak.

“Ik voelde me ondanks die gemiste strafschop nog goed in mijn vel en vertelde Scheidler dat ik zou trappen", vertelt Nsimba in Het Nieuwsblad. "Jammer uiteraard dat ik die eerste penalty miste, want die was wel bepalend voor het eindresultaat.”

In de slotfase schakelde Westerlo een versnelling hoger. Griffin Yow trapte de vierde penalty van de wedstrijd binnen: 3-2. Dender zette nog alles op alles, maar in de tegenaanval besliste Sydorchuk met een lage knal het lot van de bezoekers: 4-2.

Na afloop reageerde Nsimba met gemengde gevoelens. “We kampen met een gebrek aan efficiëntie in de box. We liepen alweer een winstpremie mis, maar als sporter draait het toch vooral om het resultaat, dat alweer in ons nadeel uitdraaide."