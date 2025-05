Fans mogen stoppen met watertanden: één optie voor Kevin De Bruyne is al weggevallen

Kevin De Bruyne is bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester City. Zijn contract loopt af in juni 2025 en de Belgische middenvelder overweegt sterk een overstap naar de Verenigde Staten. Inter Miami, de ploeg van Lionel Messi, viel intussen af als optie.

Chicago Fire wordt momenteel genoemd als topfavoriet om De Bruyne binnen te halen. De club beschikt over een open Designated Player-plek en wil sportief opnieuw aanhaken. Met onder meer Hugo Cuypers in de aanval hopen ze De Bruyne te overtuigen met een ambitieus project.

Ook San Diego FC mengt zich in de strijd. De nieuwe MLS-ploeg start in 2025 en wil De Bruyne als uithangbord van hun project. Ze hebben al Hirving Lozano aangetrokken en zien in de Belg een sleutelspeler om zich meteen te profileren op het hoogste niveau.

Inter Miami had De Bruyne eerder op de zogenaamde "discovery list" staan, waardoor ze als enige met hem mochten onderhandelen. Toch beslisten ze om geen concrete stap te zetten, mogelijk om financiële redenen of omdat ze hun zinnen op andere spelers hebben gezet.

De Bruyne zelf zou openstaan voor een avontuur in de MLS. De combinatie van sportieve rust, levenskwaliteit en de kans om dichter bij zijn familie te zijn, speelt daarin mee. Hij sluit ook de deur naar Europa of Saoedi-Arabië niet volledig, maar Amerika heeft de voorkeur.

De beslissing lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. Chicago Fire en San Diego FC hopen De Bruyne deze zomer te strikken. De Rode Duivel staat voor een grote wending in zijn carrière — weg van de Premier League, richting een nieuw hoofdstuk.