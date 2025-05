Patrick Goots fel onder de indruk van Club Brugge-speler: "Hij kan Club Brugge de komende wedstrijden méér dan alleen de beker opleveren"

Romeo Vermant ging zondag de geschiedenisboeken in. Hij bezorgde Club Brugge de bekerwinst met twee doelpunten.

Romeo Vermant heeft zondag indruk gemaakt in de bekerfinale. De 21-jarige spits scoorde een brace in de bekerfinale tegen Anderlecht en maakte het met zijn viering, met Christos Tzolis, nog wat specialer.

Een tijdje geleden zou niemand gedacht hebben dat Vermant zou starten in de bekerfinale, maar het bleek een geweldige zet te zijn van Nicky Hayen. Patrick Goots had het ook allemaal gezien, hij was onder de indruk.

"Ja, énorm. Die tweede zou ik nooit gemaakt hebben. Ik was iemand die afvallende ballen rond de zestien opving", vertelde de voormalige spits bij Gazet van Antwerpen.

Club Brugge heeft de beker al gewonnen, maar strijdt nog volop mee voor de titel. Union heeft het voordeel, maar in de play-offs kan alles snel kantelen. Volgens Goots kan Vermant nog van goudwaarde zijn de komende weken.

"Vermant zit in een supervorm. Hij kan Club Brugge de komende wedstrijden méér dan alleen de beker opleveren. Chapeau dat Nicky Hayen hem in de finale durfde op te stellen", besluit hij.