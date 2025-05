Heeft Club Brugge te lang gewacht om zijn contract te verlengen? 'Romeo Vermant spreekt over toekomst én heeft plots twee extra argumenten rond de onderhandelingstafel'

Romeo Vermant heeft zichzelf letterlijk in de geschiedenisboeken van Club Brugge gespeeld. Voor de geïnteresseerden: de aanvaller gaat zijn laatste contractjaar in.

De overeenkomst van Romeo Vermant bij Club Brugge loopt medio 2026 af. Met andere woorden: er moeten deze zomer beslissingen worden genomen.

"Ik heb op dit moment geen zin om met mijn contract bezig te zijn", is de 21-jarige spits héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "We hebben net de Beker van België gewonnen, de titelstrijd komt er nog aan,…"

Veel tijd om na te denken heb ik nog niet gehad

"Veel tijd om na te denken heb ik nog niet gehad", knipoogt Vermant. "We zien wel wat er zal komen. Ik ben in ieder geval heel gelukkig bij Club Brugge."

En we hebben zo'n flauw vermoeden dat ook blauw-zwart héél tevreden is. Vermant was de voorbije maanden veelal invaller, maar knokte zich de voorbije weken naar een basisplaats.

Argument(en) aan de onderhandelingstafel

Vermant zelf zal het wellicht ook niet té erg vinden dat hij zijn krabbel nog niet heeft gezet. Twee doelpunten in een bekerfinale kunnen namelijk voor argumenten zorgen aan de onderhandelingstafel.