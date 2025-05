Onbegrip bij Hugo Siquet, die zich overgeslagen voelt bij Club Brugge

Hugo Siquet kreeg ondanks een sterke prestatie in de bekerfinale weinig kansen dit seizoen bij Club Brugge. De flankverdediger voelt zich tekortgedaan en wijst naar zijn aanvallende profiel.

Hugo Siquet is niet aan het makkelijkste seizoen bezig van zijn carrière. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Club Brugge, maar basisspeler kon hij nog niet worden.

De flankverdediger moest het dit seizoen vooral met invalbeurten doen. Maar door blessures bij zijn concurrenten mocht hij toch starten in de bekerfinale, en dat deed hij goed. Siquet speelde 80 minuten en kon een assist geven.

Maar uiteraard is hij niet tevreden met de weinige speeltijd die hij kreeg dit seizoen. "Of het feit dat ik een offensieve back ben me benadeelt? Misschien wel", opende hij bij RTBF.

"Maar goed, we zijn een erg dominante ploeg en hebben zo’n 80% van de tijd de bal. Dan heb je geen extreem defensieve backs nodig", gaat Siquet verder.

"Maar ik denk inderdaad dat het me parten heeft gespeeld. Ik vind ook dat ik niet genoeg kansen heb gekregen in verhouding tot wat ik heb laten zien", voelt hij zich duidelijk overgeslagen.