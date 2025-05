De voorspelling van Vincent Kompany over Anderlecht en zichzelf is nog maar half uitgekomen: net zijn filosofie heeft Anderlecht nu nodig

Drie jaar na het vertrek van Vincent Kompany kreeg Anderlecht opnieuw de kans om zijn eerste trofee te winnen sinds 2017. Precies op de dag dat Vince zelf tot kampioen van Duitsland werd gekroond: symbolischer kan amper.

"De volgende titel begint vandaag, hier en nu, met de pijn die je voelt. En ik beloof het jullie: als coach zal ik trofeeën winnen. Geloof dat jullie als spelers trofeeën zullen winnen. Wij zullen trofeeën winnen!" Zo klonk de speech van Vincent Kompany op 6 maart 2022, na de nederlaag van RSC Anderlecht tegen KAA Gent.

Het zou een van zijn laatste grote speeches worden als trainer van de club: enkele maanden later nam Wouter Vandenhaute afscheid van hem.

Was het toeval dat Kompany, vol zelfvertrouwen, zijn zin begon met "Ik beloof het jullie, IK zal trofeeën winnen", in plaats van de club te associëren met zichzelf? Een lapsus die misschien veelzeggend was. Want sinds zijn vertrek blijft de "woestijntocht" van "zijn" Anderlecht voortduren. Terwijl hij aan zijn kant... trofeeën wint.

Veel vragen bij Anderlecht

Het zou een prachtig symbool zijn geweest als Anderlecht afgelopen zondag de beker had gewonnen. Terwijl Kompany kampioen van Duitsland wordt, het eerste grote kampioenschap (maar niet het eerste in het algemeen: hij hecht waarde aan zijn titel in het Championship!) in een coachescarrière die veel titels zou moeten opleveren, op de dag dat RSC Anderlecht zijn eerste trofee sinds 2017 wint.

Maar het liep dus anders en dat is pijnlijk voor het bestuur van Anderlecht, waar momenteel veel vragen zijn. In eerste instantie: hoe wordt de onrust bij de supporters gesust? Is dat met Besnik Hasi? Waar moet de focus op liggen tijdens de transfermercato? Hoe kan de kloof met Club Brugge gedicht worden?

Terugkeer Romelu, maar ook hij is een ultrasterke persoonlijkheid

Allemaal vragen waar geen pasklare antwoorden op klaar liggen. Anderlecht koos voor het kortetermijnsucces en dat mislukte. Vincent Kompany wou op lange termijn werken, maar kreeg daar de tijd niet voor. Met het budget van de voorbije jaren durven we veronderstellen dat hij nu een deftig team op het veld had gekregen.

Maar de wegen scheidden en Kompany keek niet meer achterom. Romelu Lukaku richt nu zijn blik op Anderlecht. Nog zo'n ultrasterke persoonlijkheid die meer wil dan alleen speler zijn. Kan Wouter Vandenhaute zich daar straks mee verzoenen? Want u moet weten: Romelu snoer je ook niet de mond.