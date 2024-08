Bart Verhaeghe verhoogt de druk en neemt geen risico meer bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is duidelijk al een beetje crisis bij Club Brugge. De 1 op 9 hakt er stevig in, ook bij voorzitter Bart Verhaeghe.

De euforie van de onwaarschijnlijke landstitel van Club Brugge vorig seizoen is de voorbije weken snel verdwenen. Na de 1 op 9 in de eerste drie speeldagen van de nieuwe competitie is het duidelijk al crisis bij blauwzwart.

Voorzitter Bart Verhaeghe beleefde enkele moeilijke seizoenen met Club Brugge. Enkele trainerswissels kort na elkaar brachten geen soelaas, tot Nicky Hayen de boel weer op de rails kreeg en vorig seizoen onverwacht kampioen werd.

De lijn doortrekken was de bedoeling, maar het liep al meteen fout in de Supercup. Met nu nog eens één gelijkspel en twee nederlagen op rij lijkt de maat stilaan vol. Zeker de manier waarop in Genk moet zorgen baren.

Al wacht Bart Verhaeghe dit seizoen duidelijk niet af. Volgens Het Laatste Nieuws stond de voorzitter dit seizoen al zeker drie keer in de kleedkamer. Dat was zo na de Supercup, na het duel tegen KV Mechelen en ook na de nederlaag op Standard, zo schrijft de krant. Het zou ons weinig verbazen dat hij ook zondag in Genk niet bij zijn spelers en coach is langs geweest.

Hayen werkt als trainer nauw samen met het bestuur van Club Brugge. Zij worden onder zijn ambt als trainer nauw betrokken bij de selectie en opstelling van de ploeg. Het lijkt dan ook logisch dat er eerder koppen vallen bij de spelers, dan dat de trainer in vraag gesteld wordt. Al weten we allemaal wie er in het voetbal aan de kant geschoven wordt als het niet loopt zoals het moet...