Wat een match! Club Brugge knikkert sterk Racing Genk uit de beker na strafschoppen

Club Brugge bekert verder na strafschoppen. Genk was op twee minuten van de zege, maar Charles De Ketelaere sleepte verlengingen uit de brand (3-3). In de penaltyreeks werd Hrosovsky de pineut, hij miste als enige. Een erg zwaar verdict voor Racing Genk, dat mag terugblikken op een sterke wedstrijd.

Do or die, de dood of de gladiolen, erop of eronder… Benamingen genoeg die weerspiegelen wat het gevoel bij Genk was voor de komst van Club Brugge. John van den Brom ging met de grove borstel door zijn team en voerde vijf wijzigingen door. Voornaamste slachtoffer: Maarten Vandevoordt. De youngster kreeg de voorbije weken bakken kritiek en werd in doel vervangen door Tobe Leysen (19). Paul Onuachu was nog niet voldoende hersteld en haalde de selectie niet, voorin kreeg Joseph Paintsil de voorkeur op Iké Ugbo.

Simon Mignolet ging zondag niet vrijuit bij de knal van Hrosovksy, het overkwam het sluitstuk van Club Brugge te vaak de laatste weken. Big Si antwoordde al in de eerste minuut met een fenomenale reflex op een kopbal van Ito.

Schicht Balanta

Geen vroege voorsprong voor Racing Genk, en als je in de hoek zit waar de klappen vallen. Na zeven minuten belandde de bal voor de linker van Balanta. De krachtpatser van Club pakte het leer in de stuit buitenkant links, Leysen was kansloos. Een onwaarschijnlijke pegel!

Twee klassedoelpunten Racing Genk

Genk toonde veerkracht en bleef geduldig en verzorgd voetbal op de zompige mat leggen. Op het halfuur kreeg de bekerhouder wat het verdiende. Paintsil verslikte zich in zijn dribbel, Sowah verdedigde niet doortastend genoeg. Thorsvedt creëerde ruimte voor zichzelf met een knappe lichaamsbeweging en besloot in de verste hoek.

Het venijn van een hoogst vermakelijke eerste helft zat in de staart. Heynen stuurde Bongonda weg in de rug van Mata. Bongonda wachtte op het gepaste moment om breed te leggen, Paintsil duwde het leer in het lege doel! De oerkreet van John van den Brom aan de zijlijn sprak boekdelen: Genk presenteerde zich allerminst als een dode ploeg.

Voor Tobe Leysen zat de partij er na 45 minuten op. De youngster kwam onzacht in contact met De Ketelaere en bleek aan de pauze te aangeslagen. Clement liet de teleurstellende Sowah en Sobol in de kleedkamer, Ricca en Rits moesten het tij doen keren.

Gesel Paintsil

Genk bleef Club Brugge ook in het tweede bedrijf pijn doen. De keuze voor drie wendbare spitsen draaide goed uit, Mechele en Hendry hadden het niet onder de markt tegen Paintsil. De Ghanees vond vanuit een scherpe hoek Mignolet op zijn weg.

Na het uitvallen van Bryan Heynen (enkel) kreeg Genk met nog twintig minuten te spelen een nieuwe ijskoude douche te verwerken. Ricca kreeg tijd en ruimte om zijn voorzet te lanceren, de totaal vrijstaande De Ketelaere had de gelijkmaker maar voor het binnenkoppen. Een dekkingsfout van jewelste bij de Limburgers. Toch niet hetzelfde scenario als afgelopen zondag? De reactie liet nog geen minuut op zich wachten. Paintsil -alweer hij- glipte door de buitenspelval en schoof de 3-2 onder Mignolet in doel.

Copy paste: De Ketelaere sleept verlengingen uit de brand

Net op het moment dat de kwalificatie van Genk een feit leek, rechtte een efficiënt Club Brugge de rug. Het leek haast een kopie van de tweede Brugse doelpunt. Deze keer was het Vanaken met de voorzet, De Ketelaere torende hoog boven Lucumi uit: 3-3, deze spektakelmatch kreeg verlengingen.

Survival of the fittest

In de verlengingen haalden beide ploegen de voet van het gaspedaal. Vooral Racing Genk leek door zijn beste krachten heen te zetten. In de tweede verlenging solliciteerde de ingevallen Oyen nog naar een heldenrol, maar Mignolet redde puik. Na 120 beklijvende minuten kreeg deze wedstrijd nog een epiloog in de vorm van een strafschoppenreeks.

Daarin stopte Mignolet meteen de eerste strafschop van Hrosovsky. Bij Club Brugge zetten Dost, De Ketelaere, Rits, Ricca en uiteindelijk Noa Lang de vijf penalty's feilloos om. Club Brugge bekert verder, een ijzersterk Racing Genk toonde dat er nog leven en geloof in de ploeg zat, maar deed zichzelf eens te meer de das door slap defensief werk. Is John van den Brom de geknipte persoon om hier verandering in te brengen? Die vraag zullen Dimitri de Condé en co zich de komende dagen ongetwijfeld stellen.