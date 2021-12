Club Brugge dient Racing Genk nieuwe mokerslag toe: "Mentaal hebben we ze gepakt"

Club Brugge had het ook woensdag ruime tijd niet onder de markt in de Cegeka Arena. Blauw-zwart boog maar brak niet. Na strafschoppen kon de landskampioen zich kwalificeren voor de volgende ronde van de Croky Cup, de euforie was logischerwijs groot.

In het hart van de Brugse defensie beleefde Brandon Mechele een moeilijke avond tegen de aalvlugge Joseph Paintsil. Toch verscheen de centrale verdediger van Club Brugge met een kamerbrede glimlach voor de camera van Sporza.

"We hebben vandaag niet zo goed gespeeld als zondag, maar we hebben er met zijn allen voor gevochten. Ik vond wel dat we in de verlengingen beter waren dan Genk. Op basis daarvan denk ik dat we terecht doorgaan in de beker", aldus Mechele.

"De voorbije weken werd er ons wel eens verweten dat de mentaliteit er niet altijd zou zijn. Wel, wij hebben vandaag het tegendeel bewezen. Mentaal hebben we Genk gepakt. Zondag was fysiek erg zwaar, met zijn tienen. Nu gaan we vol voor de dubbel dit jaar", besluit de ambitieuze Brandon Mechele.