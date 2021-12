Defensieve blunders breken Racing Genk andermaal zuur op: "Dit mag mijn meest ervaren centrale verdediger niet overkomen"

In de eerste helft was aan niets te merken dat Genk een ploeg in crisis is. De Limburgers troefden Club Brugge af met bewegingsvoetbal. Eens te meer bleef Racing Genk ook woensdag weer met lege handen achter. Twee weggeefgoals zorgden ervoor dat het tot verlengingen en strafschoppen kwam.

Met het gezicht op onweer stapt John van den Brom de Genkse perszaal beginnen. Het was intussen vijf voor twaalf. Kan tellen qua symboliek. "We hebben vandaag andermaal getoond dat we een goede ploeg zijn. We hebben enorm veel energie en kwaliteit in deze wedstrijd gestopt, maar een wedstrijd duurt negentig minuten", aldus John van den Brom.

"Die prachtige goal van Balanta was een teleurstelling voor ons. Maar als je dan ziet hoe wij Club Brugge pijn doen in die eerste helft, dat was fantastisch. We gingen volgens mij verdiend met een voorsprong de rust in. Na de pauze hadden we het ietsje moeilijker, maar dat betekent niet dat we onszelf zo tekort moesten doen."

Jhon Lucumi

Niet voor het eerst dit seizoen gaf Racing Genk de doelpunten in geschenkverpakking weg. Bij het zondagsschot van Balanta trof niemand schuld, maar bij de twee doelpunten van Charles De Ketelaere had Jhon Lucumi boter op het hoofd. Bij de 2-2 verloor de Colombiaan De Ketelaere compleet uit het oog. Bij de 3-3 maakte Lucumi wél contact met de jonge spits van Club, maar vergat daarbij mee in het kopduel te gaan. "Hoe wij die doelpunten weggeven is ongelofelijk. Dat dit uitgerekend onze meest ervaren centrale verdediger overkomt. Met zijn fysieke kwaliteiten en inzicht mag dat niet gebeuren, laat staan twee keer in één match."

En zo staat er voor Genk weer fysiek en mentaal oplapwerk op het programma de komende dagen. Ondanks de goede wedstrijd is ook de druk op John van den Brom nog steeds niet gaan liggen. "De teleurstelling is enorm groot, maar we moeten de koppen omhoog houden. Deze fysieke slag gaat de komende dagen nog pijn blijven doen. Ik blijf met het gevoel achter dat we over twee wedstrijden de betere waren van Club Brugge, maar we lieten het andermaal na om dat om te zetten in punten. En dat is ontzettend zuur", zucht John van den Brom.