Simon Mignolet snoert criticasters de mond met knappe prestatie: "Ik besef zelf dat het minder goed was"

Na enkele mindere wedstrijden ontsnapte zelfs Simon Mignolet niet aan de kritiek bij Club Brugge. De nuchtere Limburger gaf de criticasters lik op stuk met een ijzersterke wedstrijd tegen Genk, waarin hij matchbepalend was.

Onoordeelkundig uitkomen tegen Standard, niet vrijuit op de knappe lob van Rob Schoofs, afgelopen zondag nog een volley van Hrosovsky volkomen verkeerd verwerkt... het is niet des Mignolets. De 33-jarige doelman herpakte zich woensdag en was een cruciale factor in de kwalificatie van Club Brugge.

Nog voor het verstrijken van de eerste minuut pakte Mignolet uit met een katachtige reflex op een kopbal van Junya Ito. Daar behoedde hij zijn team van een horrorstart. Ook in de strafschoppenreeks maakte Big Si zijn reputatie waar: hij pokerde beter en langer dan Hrosovsky en kon de centraal getrapte bal meteen stoppen.

"Dit doet heel veel deugd. De doelstelling voor dit seizoen was de titel en de beker te pakken. Als je dan op deze manier nog kan doorstoten, dan moet je als team en als club heel blij zijn", aldus Simon Mignolet voor de camera van Sporza. "De penaltyreeks was weer goed voorbereid, ik wist wat ze gingen doen. Ik was blij dat ik meteen de eerste strafschop kon stoppen, want dat zorgde ook voor rust bij onze strafschopnemers. Zij hebben het trouwens allemaal perfect gedaan."

Na de glansrol van Simon Mignolet in de bekerclash zal de kritiek ongetwijfeld wat gaan liggen. De 33-jarige doelman had overigens wel begrip voor het gemor. "Ik moet niemand een kopstoot geven, behalve dan mezelf. Ik ben diegene die in de spiegel moet kijken, want de laatste tijd was het inderdaad wat minder goed. Nu ben ik vooral blij dat we door zijn naar de kwartfinale en dat ik daar een aandeel in had."

Philippe Clement: "Simon leverde vandaag bewijs"

Tijdens de persconferentie kwam ook Philippe Clement kort terug op de prestatie van Simon Mignolet. "Zondag heb ik hier tegen jullie gezegd dat we Simon toch niet in vraag gingen stellen na enkele foutjes... Wel, ik denk dat hij dat vandaag bewezen heeft."