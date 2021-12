Club Brugge zet in Genk opnieuw scheve situatie recht: "Knotsgekke avond, mentaliteit was super"

Club Brugge deed woensdag zijn kunststukje van afgelopen zondag vlotjes over. Vanuit een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie knokten de Bruggelingen zich op en over Racing Genk.

"Aan een analyse van de match ga ik me niet wagen, dat zou te lang duren", knipoogde Clement op de persconferentie na afloop. "Het werd een knotsgekke avond, met twee ploegen die er 120 minuten lang volledig voor gegaan zijn. In de eerste helft vond ik Genk de betere ploeg, daarna namen wij het over. Beide ploegen hebben nog mooie kansen gehad om nóg meer te scoren."

Een topwedstrijd speelde Club Brugge niet op speltechnisch vlak. Maar het is een kwaliteit om ook in die omstandigheden (top)matchen naar je hand te kunnen zetten. En dat deed Club woensdag voor de tweede keer in vier dagen tijd. "We zijn ontzettend blij om hier voor de tweede keer op korte tijd met een overwinning te kunnen vertrekken. Over de verdedigende fases was ik niet altijd tevreden, maar de veerkracht en de mentaliteit in die twee matchen was super."

Keerzijde van de medaille is dat Club Brugge zaterdag alweer aan de bak moet. Dan komt Seraing op bezoek in het Jan Breydelstadion. Clement: "Zondag hebben we meer dan een helft met zijn tienen gevoetbald, dat heeft enorm veel krachten gekost. Vandaag moesten we ook weer 120 minuten vol aan de bak. Het zal heel snel zaterdag zijn. Maar ik moet mijn jongens een pluim geven dat ze dit vandaag hebben kunnen opbrengen."