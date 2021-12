🎥 De pijnlijke misser van Ike Ugbo bij 3-3

Ike Ugbo had gisterenavond de held van Genk kunnen worden. Bij 3-3 in de reguliere speeltijd kreeg hij in de 93ste minuut nog een uitgelezen kans om de winnende treffer te maken. Oog in oog met Mignolet trapte hij echter knullig in de grond.

🤯 Dün akşam oynanan Genk - C. Brugge maçında Genk forması giyen Iké Ugbo’nun 90+4’te skor 3-3 iken yararlanamadığı pozisyon.



Normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçı penaltılarla kazanan Club Brugge, kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.#gnkclu #CrokyCup #Ugbo pic.twitter.com/UbA276auEb — Voetbal Belgie Türkiye 🇹🇷 (@voetbalbelgietr) December 2, 2021