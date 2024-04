Na de demonstratie is ploegmaat helemaal overtuigd: "De Bruyne is de beste speler in de wereld"

Als Manchester City zijn beste niveau haalt, zoals donderdag tegen Brighton, is er niks aan te doen. De Citizens wervelden en werden geleid door hun twee uitblinkers: Kevin De Bruyne en Phil Foden. Die twee prezen elkaar de hemel in na de wedstrijd.

Phil Foden is de vazal van KDB geworden. Onder zijn vleugels ontpopte de middenvelder zich als dé topkandidaat om 'Speler van het Jaar' te worden in Engeland.

"Ik zie mezelf in de as, het helpt enorm dat ik nu centraler op het veld sta. Wat ook helpt, is dat ik samenspeel met Kevin De Bruyne, de beste speler in de wereld."

"Ik wil in het midden spelen, daar kan ik veel creëren. Op dit moment voetbal ik met plezier, al moeten we niet naast onze schoenen gaan lopen in de titelstrijd', aldus de man die met City nog vier punten achterstand heeft op Liverpool, maar ook twee matchen minder gespeeld heeft.

Ook De Bruyne was enorm lovend over Foden. "Phil zal centraal eindigen. Ik heb het meteen gezien, hij is daar nu comfortabel. Phil doet wat hij al zeven jaar doet, hij helpt ons om prijzen te pakken."

"Hij begrijpt wat Pep van hem wil, en ik ook. Hij wil dat ik druk zet, ik probeer ruimtes te vinden en ploeggenoten aan het scoren te helpen", aldus de man die voor het eerst met hoofd scoorde.