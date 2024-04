Voormalige Anderlecht-sterkhouder lijkt van de aardbol verdwenen, maar... zit nog altijd bij Belgische JPL-club

Herinnert u zich nog de tijd dat Thomas Didillon de nummer 1 was in doel bij Anderlecht? En dat hij daarna bij Cercle Brugge tekende? Wel, daar zit hij nog altijd, al lijkt hij van de aardbol verdwenen. Wat is er gebeurd met de Franse doelman die een monstercontract heeft bij de Vereniging?

De laatste match van Didillon in België dateert al van februari 2022. Vorig seizoen werd hij door Cercle uitgeleend aan Monaco, waar hij tweede doelman was onder Philippe Clement. Dit seizoen is er van hem geen sprake meer.

Nochtans zit hij nog altijd bij Cercle, maar hij traint er mee met de B-ploeg. Sinds begin dit seizoen wilde Cercle hem eigenlijk niet meer, maar Didillon weigerde te vertrekken.

Dat heeft veel te maken met zijn contract. Nadat Vincent Kompany hem naar de uitgang duwde bij Anderlecht vond hij onderdak in Brugge, waar ze hem naar Belgische normen een monstercontract voorschotelden.

Dat contract is nu ook de reden waarom hij geen andere ploeg vond. Hij zou serieus moeten inleveren hebben en dat wou de 28-jarige doelman niet. Zijn contract loopt wel eind dit seizoen af.

Volgens L'Avenir droomt hij van een ploeg in de Eredivisie, het land waar zijn echtgenote uit afkomstig is. In ieder geval zullen we hem bij Cercle zeker niet meer aan het werk zien.