Club Brugge-speler haalt aan wat het verschil maakt in vergelijking met periode onder Ronny Deila

Club Brugge ruikt bloed. En dat is toch opmerkelijk te noemen na vele maanden te hebben gesukkeld onder Ronny Deila. Maar zijn landgenoot, Hugo Vetlesen, ziet geen groot verschil tussen de periode onder Deila en nu onder Nicky Hayen.

Vetlesen ziet dat het om de kleine dingen gaat. "Ons spel is vandaag niet per se veranderd: we hebben ook heel goede wedstrijden gespeeld onder Deila... maar we hebben de details slecht beheerd", vertelt hij bij de RTBF.

"Vandaag vallen die details in ons voordeel uit. We hebben ook ons drukzetten en aanvallend spel verbeterd: vandaag spelen we met twee nummers 8 en een nummer 6, vroeger was dat met een nummer 10 en twee nummers 8, en dat past beter bij mij om wat hoger te spelen."

Ook de onderlinge connecties zijn beter geworden. "Met Hans Vanaken is mijn samenwerking perfect: Hans houdt ervan de bal te hebben en ik neem de vrije ruimtes in. We hebben de ideale balans gevonden op het middenveld met Rapha Onyedika."

"In het voetbal moet je niet alleen naar de bal kijken: vaak lijken er twee passes mogelijk in een situatie, maar ik vind het leuk om een derde optie te creëren om een vrije ruimte te verkennen."

Vetlesen zelf is ook veel belangrijker geworden. "Sinds ik klein was, probeer ik het spel eerder te zien dan anderen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: voetbal is een simpel spel... maar het is niet altijd makkelijk om het uit te voeren. Maar met goede spelers zoals hier in Brugge, gaat alles sneller en voelt alles natuurlijk aan."