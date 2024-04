Voor deze Challenger Pro League-club dreigt een degradatie naar eerste provinciale, maar: "Dit weegt helemaal niet op de club"

Patro Eisden kon zich verzekeren van een plaats in de Promotion Play-offs. Maar het loopt momenteel toch niet zoals gepland bij de club...

Patro Eisden Maasmechelen heeft zijn licentie namelijk niet gehaald. Binnen een maand zou de Licentiecommissie moeten beslissen of het in beroep nog wel een licentie toekent aan de club.

De Limburgers zouden een dossier hebben ingediend dat 'quasi leeg' was. Veel documenten ontbraken, niet erg professioneel van de club.

Het gaat zelfs zo ver dat Patro Eisden momenteel zelfs geen licentie heeft gekregen om amateurvoetbal te mogen spelen. Zo dreigt er nu een degradatie naar eerste provinciale.

Opmerkelijk is dat de club op maandag via haar website communiceerde dat alle financiële verplichtingen wel in orde zijn. De deadline zou niet gehaald zijn wegens fouten op administratief vlak. Maar dat bericht is ondertussen verwijderd...

CEO Olivier Boyen reageerde daar bij Het Laatste Nieuws op. "Ongelukkige timing. We wilden de focus op Deinze houden. En inmiddels weet iedereen wel wat er is misgegaan. We zijn nu aan ons herexamen bezig. Een tweede zit is nooit fijn, maar we zijn er gerust in. Het is allemaal minder dramatisch dan het lijkt."

Ook Stijn Stijnen vertelde bij de krant dat het allemaal wel goed zal komen. "We deden net een miljoenentransfer (Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord n.v.d.r.). Het budget zal groeien. Luister, dit weegt helemaal niet op de club. Alles komt in orde. Wij weten dat al, jullie nog niet. En ook sportief zijn we er klaar voor."