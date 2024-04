Franse voetbalbond kondigt belangrijke wijziging aan voor wedstrijd tegen Rode Duivels: fans zullen hun reisplannen moeten aanpassen

De supporters van de Rode Duivels die al reisplannen hadden voor Frankrijk-België zullen die moeten aanpassen. De Franse voetbalbond heeft veranderingen aangekondigd.

Terwijl het Europees Kampioenschap nog niet begonnen is, is al wel bekend wie de tegenstanders van de Rode Duivels zijn tijdens de Nations League.

De eerste wedstrijden van de Nations League zullen gespeeld worden in september. Die maand spelen de Rode Duivels twee keer, waaronder één topwedstrijd. Op 6 september neemt België het op tegen Israël, drie dagen later volgt de kraker tegen Frankrijk.

Frankrijk-België zal gespeeld worden in Lyon

Maar deze topmatch zal niet doorgaan in Parijs. Iets waar de Belgische supporters rekening mee moeten houden. De Franse voetbalbond heeft laten weten dat de wedstrijd in het Groupama Stadium wordt gespeeld, waar Olympique Lyon haar thuisduels afwerkt.

Het stadion met bijna 60.000 zitplaatsen zal dan klaarstaan om de Belgische fans te verwelkomen. De terugwedstrijd zal doorgaan op 14 oktober.

Het wordt overigens ook nog even afwachten of bondscoach Domenico Tedesco nog bondscoach is tijdens de Nations League... Een Europese topclub toont concrete interesse in hem.