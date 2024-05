Niemand kan ze verslaan: ook wedstrijd 48 van het seizoen levert ruime zege op

Als er één ploeg is die dit seizoen écht indruk aan het maken is, dan is het misschien wel Bayer Leverkusen. Ook dit weekend hebben ze hun ongeslagen situatie opnieuw kunnen bevestigen. Worden ze nog gestopt dit seizoen?

Bayer Leverkusen blijft het maar flikken. Ze stonden dit seizoen al meermaals op een achterstand, maar wisten het vaak in de slotfase alsnog te redden. En ook vorig weekend was het weer raak, deze keer tegen Stuttgart. Uitkijken dus wat ze in hun 48e wedstrijd van het seizoen zouden vermogen tegen Eintracht Frankfurt. Een zoveelste nagelbijter of een eerste nederlaag? Geen van beiden zou er uiteindelijk van gaan komen, want Leverkusen maakte indruk. © photonews Ekitike maakte het de club nog even moeilijk na een vroege 0-1 via Xhaka, maar nog voor de rust stond Leverkusen alweer op voorsprong: 1-2 bij de koffie dankzij Patrik Schick. En na de rust ging het pas echt vlot. Drie prijzen, nul nederlagen voor Leverkusen? Palacios, Frimpong en ook nog ex-Unionspits Victor Boniface wisten voor een bijzonder zware einduitslag te zorgen: 1-5. Leverkusen was al kampioen, maar blijft zijn ongeslagen status dit seizoen dus gewoon bevestigen. Als het in de terugmatch van de halve finales in de Europa League én de finale van die Europese beker, de finale van de Duitse Beker én de laatste twee speeldagen in de Duitse competitie niet verliest, eindigt het een weergaloos seizoen met drie prijzen en zonder nederlaag.