Racing Genk helemaal het noorden kwijt: "Al te vaak moeten zeggen"

Racing Genk ging zaterdagavond al voor de derde keer op rij de boot in. Vorige week was de titel al weg, nu lijkt de vierde plaats het hoogst haalbare te zijn.

Met 4-1 verloor Racing Genk tegen Cercle. Na een 4-0 en 0-3 nederlaag tegen Club Brugge opnieuw een zware domper voor de Limburgers. Coach Wouter Vrancken haalde al uit naar zijn spelers na de nieuwe nederlaag.

Verdediger Mark McKenzie bevestigde wat Vrancken zei over de intensiteit. "Dat dat niet de eerste keer is? Dat klopt, we hebben het al te vaak moeten zeggen. We kunnen praten zo veel we willen, maar uiteindelijk moeten we het tonen op het veld."

"Dat hebben we opnieuw niet gedaan en dat is enorm teleurstellend", ging de Amerikaan nog verder. Ook voor de vertrekkende doelman Vandevoordt was het opnieuw een baaldag, hij moest opnieuw vier goals slikken.

Vandevoordt slikt opnieuw vier tegengoals

Terwijl Racing Genk in de eerste drie wedstrijden van de play-offs maar twee tegengoals slikte, moest Vandevoordt zich in de laatste drie wedstrijden maar liefst elf keer omdraaien. "Ik heb hier eerlijk gezegd weinig woorden voor."

"Dit maakte me natuurlijk kwaad. We begonnen zo sterk aan deze play-offs, maar nu geven we alles veel te gemakkelijk weg." Toch wil de doelman niet panikeren, want Racing Genk staat nog altijd vierde.

"We moeten er nu alles aan doen om die plaats vast te houden", stelde Vandevoordt. Want als Union donderdag de beker wint geeft de vierde plaats recht op een Europees ticket en speelt de vijfde tegen KAA Gent voor het laatste Europese ticket.