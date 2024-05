🎥 Liverpool houdt dankzij deze wereldgoal waterkansje op de titel

De kans dat Liverpool dit seizoen nog kampioen zal worden is door de zeges van Arsenal en Manchester City eerder dit weekend alweer wat kleiner geworden. Toch hebben ze zelf ook het nodige gedaan.

Liverpool heeft met nog twee wedstrijden te spelen nu 78 punten. Dat zijn er vijf minder dan Arsenal en vier minder dan Manchester City, dus in theorie is het nog mogelijk dat ze alsnog de titel weten te grijpen dit seizoen.

Tegen Tottenham Hotspur pakten ze uit met een knappe overwinning. Er werd uiteindelijk met 4-2 gewonnen van The Spurs. Salah en Robertson wisten in de eerste helft al voor 2-0 te zorgen, via Gakpo en Eliott werd het zelfs 4-0.

Daarna milderden de bezoekers wel nog tot 4-2 dankzij Richarlison en Heung-Min Son, maar veel zoden bracht dat allemaal niet meer aan de dijk voor Tottenham. Liverpool maakte indruk en deed ook de supporters kirren van plezier.

Zeker bij de 4-0 gingen de handen massaal op elkaar. En dat is ook wel terecht, want wat Harvey Elliott uit zijn sloffen toverde mocht er meer dan wezen. Een prachtige parel in de kruising waar niemand een verhaal tegen had.

Geniet mee van het heerlijke doelpunt hierboven. Opgelet: het laden van de beelden kan misschien enkele seconden in beslag nemen.