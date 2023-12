KAA Gent heeft genoeg aan één doelpunt om STVV uit te schakelen in de Croky Cup

KAA Gent heeft woensdag met 0-1 gewonnen van STVV. Zo plaatsten de Buffalo's zich voor de kwartfinale van de Croky Cup.

Woensdagavond namen STVV en KAA Gent het tegen elkaar op in de 1/8e finales van de Croky Cup. STVV-coach Thorsten Fink had goed gepuzzeld en roteerde op veel posities. Hein Vanhaezebrouck wisselde opnieuw van spits en zette Orban op de bank. In zijn plaats kwam Cuypers. Ook Hong nam plaats op de bank.

De wedstrijd ging redelijk goed op en af. Dit wel zonder echt grote kansen. Beide ploegen hadden hun momentum in de eerste helft en konden allebei op voorsprong komen.

Toch namen de Buffalo’s wat meer de bovenhand naarmate de eerste helft vorderde. Er werd veel druk gezet door Gent, ook aanvallend. Dit loonde uiteindelijk.

Het was Hugo Cuypers die de bezoekers in de 38e minuut op voorsprong kon zetten. Hij mocht ten koste van Orban weer in de ploeg en bewees meteen zijn waarde.

Vlak voor rust had STVV de uitgelezen kans op een gelijkmaker. Koita trapte op de paal. De bal belandt nog voor Truiense voeten wanneer hij terugkaatst van de paal, maar door wast geklungel volgde er geen doelpoging.

© photonews

Zo'n vijf minuten na de pauze kreeg Tissoudali dé kans om de score te verdubbelen. Hij kwam na een perfecte pass van Gerkens oog in oog met doelman Coppens, die uitpakte met een geweldige redding en zo STVV in leven hield.

Even later was het opnieuw Tissoudali die voor een leeg doel plots de bal kreeg. Hij leek het niet te verwachten, want de bal botste wat onhandig tegen zijn been en hij kon niet op doel trappen.

Gent had STVV onder controle in de tweede helft. Grote kansen bleven dan ook uit voor de thuisploeg. In de 90e minuut kwam invaller Barnes nog wel oog in oog met Roef, maar die schoot onbegrijpelijk meters hoog over doel. Met een 0-1 eindstand is het KAA Gent dat naar de kwartfinale zal gaan van de Croky Cup.