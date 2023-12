Vanhaezebrouck beseft dat hij goud in handen heeft: "Gezien wat hij deed? Geweldig!"

Hein Vanhaezebrouck kan met een gerust hart naar de verplaatsing naar RWDM toeleven. Zijn team bekeert een ronde verder na de winst tegen STVV. En er waren genoeg lichtpunten zodat hij de gemiste kansen vergat.

Zo was er Hugo Cuypers, die voor het eerst in acht wedstrijden nog eens kon scoren. Het woog op de Gentse aanvaller en hij moest zondag dan ook nog eens op de bank beginnen tegen Genk. Maar dat zou volgens Vanhaezebrouck wel eens voor de déclic kunnen gezorgd hebben.

"Misschien heeft het hem zondag wel deugd gedaan om eens niet te starten", aldus Vanhaezebrouck. "Hugo heeft hard gewerkt en veel geprobeerd. Dit was een goeie prestatie", zei hij over zijn match tegen STVV.

Maar hij stond wel in de schaduw van Malick Fofana. Die gaf de assist voor de goal en speelde een schitterende wedstrijd. "Malick groeit, luistert en is leergierig. Hij pikt de dingen op. We hebben een druk programma, maar hij gaat goed om met de belasting. Malick heeft de wil en drive om duels aan te gaan. Gezien hoe hij in de tweede helft kwam mee verdedigen? Geweldig!"