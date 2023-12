Anderlecht naar kwartfinale en deze keer 90 minuten baas over Standard dat met tien man eindigde

Anderlecht heeft al een eerste keer revanche beet en gaat zondag op zoek naar een tweede keer. In ieder geval zijn de Brusselaars geplaatst voor de kwartfinales van de beker nadat ze Standard met overtuiging opzij zetten. Na goals van Stroeykens en Dreyer kwamen ze met tien te staan.

De sfeer zat er goed in hoor, wat had u anders verwacht? De twee ploegen verschenen met het mes tussen de tanden aan de aftrap. En dat leverde veel duels en weinig kansen op. Wel eentje voor Dreyer na vier minuten. De Deen schoot naast voor een lege kooi en dat overkomt hem niet veel.

Wondermooie uithaal Stroeykens

Aan de overkant konden Kanga en Fossey voor wat gevaar zorgen en bezorgde Dupé zijn coach bijna een hartaanval toen hij buiten de zestien de bal bijna verloor aan Price. Tja, dat voetballende aspect is nu eenmaal waarom Schmeichel in doel staat...

Maar Anderlecht domineerde wel en won de meeste duels. Standard loerde op de foutjes. En die waren er wel bij Anderlecht. Rits bracht zijn doelman ook een paar keer in de problemen met een slechte terugspeelbal of door zich op onchristelijke plaatsen de bal te laten afsnoepen.

© photonews

Neerpede loste het voor de rust echter nogmaals op. Sardella met een mooie pass op Stroeykens en de 19-jarige middenvelder knalde van buiten de zestien wondermooi in de kruising. Met een prachtige dieptepass zette hij Dreyer ook nog eens op weg naar doel, maar de efficiënte Deen moest te lang naar zijn linkervoet zoeken.

Weeral Dreyer

Riemer, Vertonghen en Delaney zullen zonder twijfel tijdens de rust nog eens benadrukt hebben om het mes tussen de tanden te blijven houden. Anderlecht won de meeste duels. Verschaeren kwam terug in de basis alsof hij nooit weggeweest was. Hij en Delaney waren de luis in de pels van de Rouches.

Anderlecht liet het deze keer niet hangen. De tweede helft was vijf minuten bezig of het stond 2-0. Goeie druk van Dolberg en een pass opzij naar Dreyer en het stond 2-0. Die Deense connectie is ook niet slecht bezig.

Toen Standard even later ook nog met tien kwam te staan na een ongelukkige ingreep van Price op het been van N'Diaye was een remontada natuurlijk helemaal een onmogelijke taak geworden. Anderlecht voetbalde rustig uit. Standard kon geen kans meer bij elkaar voetballen.

De match moest nog stilgelegd worden door rellen met de Standard-fans, maar kon uiteindelijk toch uitgespeeld worden.