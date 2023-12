IJdele hoop bij Hoefkens voor match zondag, Riemer reageert ook: "Gewoon geen aandacht aan schenken"

De fans van Standard maakten het donderdag te bont in het Lotto Park. Ze braken één van de bezoekersvakken af en de match moest een vijftal minuten stilgelegd worden. De kans is meer dan reëel dat er zondag geen bezoekende fans welkom zijn.

Carl Hoefkens beseft dat een deel van de fans in eigen voet geschoten heeft. "Het was erover. Het was hetzelfde als bij ons thuis, toen de Anderlecht-fans iets gelijkaardigs deden. De atmosfeer was warm."

"Tot nu toe was het dit seizoen altijd positief. Ik hoop dat we de fans zondag ook zullen mogen meenemen, want we hebben ze nodig. Zonder dat ze dingen afbreken natuurlijk."

Brian Riemer werd ook gevraagd naar de gebeurtenissen. "Weet je wat het beste is om hiermee te doen? Er zo weinig mogelijk over spreken. Er geen aandacht aan geven. Ik zag heel wat gelukkige fans in ons stadion vandaag. Dat is voor mij het belangrijkste."