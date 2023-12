Pro League-CEO Lorin Parys spreekt klare taal over mogelijk verbod op uitsupporters

Standard heeft gisteren met 2-0 verloren van Anderlecht in de Croky Cup. Wat Standard-supporters konden zich niet meer inhouden en vernielden bijna 200 zitjes en wierpen met vuurpijlen.

Nu wordt vooral de vraag gesteld wat er er in de toekomst gedaan kan worden om dit te voorkomen. De Pro League kan natuurlijk uitsupporters gaan verbieden, maar daar is Pro League-CEO Lorin Parys geen voorstander van.

"Vandaag ligt een dergelijk plan niet op tafel, omdat het een straf is die je aan iedereen oplegt", vertelt hij bij Sporza. "Dat terwijl voetbal in essentie 'supporteren voor je team' is. Dat op een gezonde en sportieve manier, en vooral: in een stadion. Als je dat wegneemt, snij je voor een deel in het DNA van het voetbal."

Standard besloot zelf wel al om geen fans naar Anderlecht te laten gaan. "Het is een goede zaak dat de club inziet dat er iets moet gebeuren. Standard drukte me op het hart dat het samen met de politie aan de identificatie van de betrokken supporters zal werken. Zij mogen een individuele straf verwachten", besluit Parys.