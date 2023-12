Columnist schreeuwt om andere aanpak van rellen op Anderlecht-Standard

Het wordt tijd dat er een oplossing gevonden wordt voor de rellen tijdens voetbalmatchen. Dat vindt ook columnist Nico Dijkshoorn na de bekerpartij tussen Anderlecht en Standard van deze week.

De bekerpartij tussen Anderlecht en Standard moest stopgezet worden nadat supporters van de Rouches met stoeltjes begonnen te gooien. De wedstrijd werd uitgespeeld, de Pro League zwaaide meteen met een boete van 25.000 euro en Standard komt zondag zonder fans naar het Lotto Park.

Nog een zaak bij het bondsparket, wellicht met wedstrijden achter gesloten deuren tot gevolg en de kous is daarmee helemaal af. Maar op die manier zal je niks veranderen aan al wat er gebeurde, zo oordeelt Nico Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Verbied je spelers om een blessure te simuleren. Zet dat in hun contract. Verbied je spelers om de hele wedstrijd bij de scheidsrechter te klagen. Verbied spelers om, na alweer een rookbom op het veld, naar de supporters te lopen om met ze te praten”, klinkt het.

“Verplicht je spelers om na walgelijke spreekkoren, vuurwerk of vechtpartijen meteen van het veld te lopen. Weiger daarna verder te spelen. Dan maar drie punten minder. Je wil voetballen op een grasveld met mensen die komen om daarvan te genieten. Je wil niet iedere week op de binnenplaats van een gevangenis spelen.”

In gesprek gaan met de harde kern heeft geen enkele zin. “Flikker ze dat stadion uit en kom nu eens eindelijk op voor de mensen die wél met goede intenties komen. Houd ook op, als voetbalbond, met het uitdelen van lullige boetes, zoals het spelen in een leeg stadion. Wees nu eens eindelijk consequent en probeer het probleem écht op te lossen.”

“Vecht voor voetbal en niet voor een gezonde financiële situatie. Voer de volgende regel volgend weekend nog in: als er vuurwerk wordt afgestoken in een stadion, als er een walgelijk spandoek wordt uitgerold, wanneer er bier op het veld wordt gegooid en wanneer een speler duidelijk waarneembaar een blessure acteert: meteen de wedstrijd staken en de thuisspelende club drie punten in mindering geven.”