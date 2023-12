Carl Hoefkens zag het meteen: "Frustratie in zijn ogen"

Standard bakte er de voorbije maanden maar weinig van op verplaatsing. Zondag was dat tegen RSC Anderlecht echter niet het geval.

De voorbije maanden wilde het voor Standard maar niet lukken buitenshuis, maar tegen Anderlecht lieten de Rouches zelfs een overwinning uit handen glippen.

“We hebben een paar stevige tikken geïncasseerd, zoals op Antwerp, maar we zijn op de goede weg”, zei trainer Carl Hoefkens aan Het Nieuwsblad.

Hoefkens zag ook in de Croky Cup een goede wedstrijd van zijn ploeg. “Ook donderdag speelden we hier al een goede wedstrijd in de beker. Met misschien zelfs meer kansen dan vandaag. Het doet me plezier dat de spelers op deze manier reageren. We zijn aan het groeien.”

De doelstelling blijft duidelijk, al is die voorlopig wel zes punten hoger te zoeken. “De play-offs blijven ons doel. Maar om dat te bereiken moeten we blijven groeien.”

Domper op het gelijkspel is wel dat Zinho Vanheusden een tijdje uit zal zijn. Hij blesseerde zich aan de lies, nog voor de rust.

“Ik zag de frustratie in zijn ogen toen hij het veld moest verlaten, maar het is nog te vroeg om de ernst van de blessure in te schatten”, besluit Hoefkens.